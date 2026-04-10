Строительство двух съездов между МСД и улицей Подольских Курсантов завершено

В районе Чертаново Центральное завершилось строительство двух съездов, соединяющих улицу Подольских Курсантов с внутренней стороной южного участка Московского скоростного диаметра (МСД), а также обеспечивающих выезд с магистрали на эту улицу, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, оба однополосных съезда уже открыты для движения. Протяженность каждого превышает 260 метров. Ранее, чтобы попасть с внутренней стороны МСД на улицу Подольских Курсантов, водителям приходилось объезжать через Дорожную улицу. Теперь открытие съездов позволит сократить перепробег в среднем на 2,5 километра. Кроме того, этот проект улучшит интеграцию южных районов столицы в скоростную транспортную систему Москвы.

Новые дороги-связки обеспечивают прямую бессветофорную связь между двумя магистралями и дают автомобилистам возможность прокладывать более комфортные и быстрые маршруты по городу. Всего в рамках проекта было построено 0,7 километра новых дорог.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков добавил, что на юге столицы продолжается строительство дополнительного участка МСД. Его ввод в эксплуатацию завершит формирование южного направления скоростного диаметра: он соединит шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и далее на трассу М-4 "Дон", что обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта.

За строительством двух съездов следили инспекторы "Контроля Москвы". Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что специалисты провели шесть выездов на разных этапах, привлекая работников подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для лабораторно-инструментальной проверки толщины и состава слоев "дорожной одежды" на соответствие проектной документации. По итогам финальной проверки комитет выдал заключение о соответствии объекта документации.

Южное направление МСД было открыто в 2023 году. Трасса протяженностью 28 километров начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по мосту в районе Каширского шоссе и далее выходит на МКАД.

Ранее сообщалось, что в этом году в столице обустроят около 25 компактных круговых перекрестков. Такие перекрестки являются одним из наиболее эффективных методов переразметки небольших улиц с умеренным движением. Эта мера повышает безопасность на дорогах и увеличивает пропускную способность.