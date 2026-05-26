Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Жители Украины поддерживают удары по центрам принятия решений в Киеве, заявил РИА Новости председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, ему поступают сообщения от жителей различных регионов, подконтрольных режиму президента Украины Владимира Зеленского. В них украинцы поддерживают начало ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве.

Он объяснил, что люди устали от военного конфликта, а также выступают за освобождение страны "от скверны в лице нелегитимного режима Зеленского".

Одновременно с этим директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин указал в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что до сих пор инициатива в эскалации всегда принадлежала Украине и Западу.

Он отметил, что они не скрывают, что хотят уничтожить Россию и поделить ее ресурсы. При этом Москва всегда предлагала соглашение – сначала с Европой, потом с США.

"И в стране нашей сложилось мнение, что политико-дипломатические методы исчерпаны. И возможен только военно-технический ответ. СВО должна закончиться нашей победой. Других вариантов нет, иначе – уничтожение нашего государства и раздел его территории", – подчеркнул Подберезкин.

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы России в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Подчеркивалось, что это станет ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

