26 мая, 16:45

Безопасность

МВД назвало пароль admin самой частой причиной взлома устройств

Фото: depositphotos/dedivan1923

Использование простого и очевидного пароля admin остается одной из самых распространенных причин взлома устройств мошенниками. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России на странице в MAX.

"Его часто оставляют без изменений на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях", – добавили в УБК.

Злоумышленники активно используют эту уязвимость с помощью автоматических ботов. Последние сканируют сеть и пытаются подобрать пароль при помощи типовых комбинаций. Такие массовые атаки не требуют от преступников сложных навыков, указали в МВД.

Правоохранители посетовали, что пользователи не меняют предустановленные настройки, полагая, что их домашнее оборудование не представляет интереса для хакеров. Но на практике такие устройства становятся частью ботнетов, сети преступников для организации скрытого доступа, инструментами слежки или иных атак на цифровую инфраструктуру.

Для снижения подобных рисков в МВД призвали сразу менять заводские пароли на уникальные длинные фразы, а также отключать удаленный доступ, если в нем нет необходимости. Кроме того, следует активировать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение и прошивки оборудования.

Ранее эксперты предупреждали, что публикации в социальных сетях до и во время отпуска могут стать источником информации для мошенников. Лучше не давать понять, что дом или квартира остаются без присмотра. Кроме того, не стоит публиковать фото с геометками, снимки билетов, посадочных талонов, бронирований гостиниц, виз, паспортов, страховых полисов, банковских карт и любых документов с QR-кодами, штрихкодами или номерами.

