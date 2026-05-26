Daily Nation: Эбола может распространиться еще на 10 стран, включая Кению

Риск распространения Эболы грозит еще 10 странам, включая Кению, сообщает издание Daily Nation со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Гендиректор организации Жана Касейи указала, что в список вошли также Ангола, Бурунди, Замбия, Республика Конго, Руанда, Танзания, ЦАР, Эфиопия и Южный Судан. По ее словам, при составлении перечня в основу легло число перемещений граждан стран, затронутых Эболой, с остальными государствами Африки.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.

При этом глава Национального института биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе Жан-Жак Муйембе-Танфун, который открыл лихорадку как новое заболевание, призвал прекратить панику из-за новой вспышки Эболы.

