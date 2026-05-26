Частичное обрушение частного жилого дома произошло после хлопка в Липецке

Частичное обрушение конструкций частного жилого дома произошло в результате пожара в Липецке. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

По его словам, загорелся дом на улице Баумана. При этом происшествие сопровождалось хлопком. Кроме того, пламя охватило и стоявшие рядом автомобили, а также постройки во дворе.

На место прибыли пожарные, полицейские, врачи и сотрудники других оперативных служб. Ликвидация возгорания продолжается. Губернатор добавил, что под завалами могут быть люди. Причины произошедшего выясняются.

Ранее частный дом загорелся в селе Юрьевка Омской области. Очаг возгорания находился внутри, а к моменту прибытия огнеборцев уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. В результате погибли двое взрослых и четыре ребенка.

Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

