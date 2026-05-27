Россиян призвали не бояться появления Эболы внутри страны

Фото: depositphotos/HayDmitriy​

Действия Роспотребнадзора по усилению контроля за Эболой рациональны, россиянам не стоит бояться появления заболевания в стране. Об этом RT рассказала доктор биологических наук, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

"Эбола – это эндемичное (присутствует в конкретной географической локации. – Прим. ред.) заболевание. Но контроль, безусловно, нужен", – отметила она.

Как подчеркнула вирусолог, в настоящее время происходит уже не первая вспышка заболевания. При этом в эндемичных местах уровень здравоохранения не высок, поэтому Роспотребнадзор ведет себя правильно, указала эксперт.

"Даже если кто-то приедет с этой болезнью, его остановят на границе и внутрь не пустят", – добавила Карпова.

В Роспотребнадзоре уже разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. При этом риски ее распространения на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900.

