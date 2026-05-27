Российские космонавты впервые вышли в открытый космос с борта МКС в 2026 году

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, являющийся спецкором ТАСС, и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Об этом сообщает "Роскосмос".

Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составит 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, для бортинженера Микаева – первый.

Внутри станции за пультом робототехнической руки ERA будет дежурить космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, член экипажа Crew-12.

Ранее на МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел "Прогресс" на околоземную орбиту.

Совершив 33 витка вокруг Земли, корабль автоматически пристыковался к российскому модулю "Звезда" и доставил на МКС свыше 2,5 тонны грузов.

