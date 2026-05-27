Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 17:42

Наука

Российские космонавты впервые вышли в открытый космос с борта МКС в 2026 году

Фото: "Роскосмос"

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, являющийся спецкором ТАСС, и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Об этом сообщает "Роскосмос".

Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составит 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, для бортинженера Микаева – первый.

Внутри станции за пультом робототехнической руки ERA будет дежурить космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, член экипажа Crew-12.

Ранее на МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел "Прогресс" на околоземную орбиту.

Совершив 33 витка вокруг Земли, корабль автоматически пристыковался к российскому модулю "Звезда" и доставил на МКС свыше 2,5 тонны грузов.

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев отправятся за борт МКС

Читайте также


наука

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика