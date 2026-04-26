Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется в соцсетях корпорации "Роскосмос".

Вскоре ракета выведет корабль на околоземную орбиту. Ожидается, что "Прогресс МС-34" пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 03:01 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию свыше 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, продукты питания, воду, санитарно-гигиенические средства, оборудование для научных экспериментов, новый скафандр "Орлан-МКС" №8 и прочее.

"Прогресс МС-34" займет на МКС место грузового корабля "Прогресс МС-32", который отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента станции 21 апреля.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым отправят к МКС не раньше середины сентября.

"Роскосмос" опубликовал кадры планеты в честь Дня Земли

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

