Мужчина разбил стекло входной двери на станции "Терехово" метро Москвы

Мужчина разбил ногой стекло входной двери на станции "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Выяснилось, что ранее судимый 37-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось оперативно задержать сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на метрополитене.

В отношении злоумышленника составили административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а также возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм").

Ранее полицейские задержали мужчину, который разбил плафон на балюстраде эскалатора на станции метро "Южная". Выяснилось, что он намеренно ударил рукой по светильнику.

Подозреваемого задержали по месту жительства на Кировоградской улице. Им оказался 43-летний житель Москвы, уже имевший судимость.

