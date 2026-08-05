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Новости

05 августа, 21:24

В мире

В США впервые вывели собак, не вызывающих аллергию

Фото: AP Photo/Mary Conlon

Американская биотехнологическая Kindred Companion Sciences впервые представила гипоаллергенных собак, полученных с помощью редактирования генома. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на портале BusinessWire.

Речь идет о двух самках бигля по кличке Альфи и Бейли. Они появились на свет в сентябре 2024 года. Их геном отредактировали с использованием метода CRISPR-Cas9, в результате чего у животных отсутствует аллерген Can f 1. В компании уточнили, что проводимые процедуры не повлияли на развитие животных.

Уточняется, что такие собаки пока не продаются. Кроме того, Управление по продовольствию и лекарствам США (FDA) все еще не одобрило проведенные изменения.

Ранее стало известно, что в Сеченовском университете разрабатывают первые российские вакцины от аллергии на кошек и собак. При этом препарат против аллергии на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний.

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