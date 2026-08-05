Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал, что Москва помогает региону развивать системы защиты от беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Шуваева, совместно с Минобороны России и добровольческим формированием "БАРС-Белгород" региону удалось наладить систему, которая позволяет уничтожать более 50% БПЛА самолетного типа собственными средствами. Эти разработки в настоящий момент проходят апробацию в столице.

Он подчеркнул, что Сергей Собянин продолжает помогать Белгородской области и также предоставляет региону столичные системы противовоздушной обороны.

Врио губернатора также рассказал Путину о своей работе на посту. По его словам, за 2,5 месяца он побывал во всех муниципальных округах. Сейчас Шуваев поддерживает связь с местными жителями и решает их проблемы.

Вместе с тем власти Москвы оказывают поддержку и Севастополю. Как рассказывал ранее Собянин, город делает очень многое для большинства регионов России.

В частности, система противовоздушной обороны Москвы является единой, а столица как центр страны аккумулирует значительные ресурсы, знания и технологии в этой области.

