Собянин: московские проекты помогают развитию регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Сергей Собянин встретился с участниками XII Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" и рассказал, как столичные проекты влияют на развитие российских регионов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, Москва не только обеспечивает собственное развитие, но и направляет значительные ресурсы на поддержку субъектов РФ, а также делится инфраструктурными, образовательными и медицинскими решениями.

"С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам Российской Федерации", – отметил он.

Говоря о транспорте, мэр напомнил, что Москва остается крупнейшим транспортным узлом страны, через который проходит почти половина пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом. Собянин отметил, что развитие Московских центральных диаметров, строительство новых линий метро и реализация проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург создаются не только для жителей столицы, но и для миллионов россиян, приезжающих в город.

Отдельное внимание Собянин уделил здравоохранению. По его словам, ежегодно около 700 тысяч жителей других регионов приезжают в Москву за высокотехнологичной медицинской помощью. Кроме того, столичные клиники проводят миллионы исследований, в том числе для пациентов из субъектов РФ, а также внедряют технологии искусственного интеллекта для диагностики заболеваний.

Мэр также сообщил, что цифровые образовательные сервисы, разработанные для московских школ, начинают использоваться в других регионах страны.

"Когда мы ее создали, начали понимать, что это нужно отдать нашим коллегам в другие регионы. И до конца этого года она уже будет работать в 12 регионах – это почти четверть школьников нашей страны", – рассказал Собянин о МЭШ.

По его словам, Москва также остается одним из крупнейших центров подготовки кадров. Более половины студентов столичных колледжей приехали из других регионов, и большинство из них затем возвращаются работать домой.

Собянин отметил вклад столицы в обеспечение специальной военной операции. По его словам, московские предприятия выпускают продукцию для оборонно-промышленного комплекса, а столичные медучреждения оказывают помощь раненым военнослужащим.

Кроме того, мэр заявил, что столица помогает регионам создавать современные общественные пространства. По его словам, Москва участвует в благоустройстве городов, включая Луганск, Донецк, Симферополь, Ялту, Севастополь, Тулу, Орел, Саратов, Тверь и другие, помогая создавать новые парки, скверы и пешеходные зоны. Также он напомнил о развитии культурной инфраструктуры столицы, включая крупнейшую киноплощадку "Москино", где ежегодно снимаются сотни фильмов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Москва окажет содействие в создании комплексной транспортной системы города. В первую очередь будет сформирован комплексный план развития наземного транспорта, улично-дорожной сети и клиентских сервисов, все расходы возьмет на себя Москва. Ранее столица уже передала Курску эвакуаторы и десятки единиц дорожной и коммунальной техники.