Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 09:39

Политика

ВС РФ поразили 7 сухогрузов с грузами для ВСУ в порту Николаев и в Черном море

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 сикер" по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.

Ранее российские военные ликвидировали два пункта управления беспилотниками ВСУ. Помимо этого, операторы беспилотных систем выявили три наземных робототехнических комплекса, которые доставляли материальные средства и боеприпасы к передовым позициям противника. Все комплексы также были уничтожены.

Читайте также


политика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика