ВС РФ поразили 7 сухогрузов с грузами для ВСУ в порту Николаев и в Черном море

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Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 сикер" по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.

Ранее российские военные ликвидировали два пункта управления беспилотниками ВСУ. Помимо этого, операторы беспилотных систем выявили три наземных робототехнических комплекса, которые доставляли материальные средства и боеприпасы к передовым позициям противника. Все комплексы также были уничтожены.