Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 10:16

Наука

Космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в рамках американской миссии Crew-13

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе американской миссии Crew-13. Корабль отправится на орбиту Земли не ранее 12 сентября, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Запуск миссии Crew-13 планируется с космодрома на мысе Канаверал. Коллегами россиянина по экипажу станут астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

"Полет пройдет по программе перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA", – говорится в сообщении.

Ранее Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов "Роскосмоса". Артемьев (118-й космонавт России) ушел 24 июля, на его счету три экспедиции на МКС и восемь выходов в открытый космос.

Теперь он сосредоточится на общественно-политической деятельности. Корсаков (127-й космонавт) завершил работу 31 июля, он совершил один полет в 2022 году продолжительностью 195 суток.

Читайте также


наука

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика