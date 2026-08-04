Космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в рамках американской миссии Crew-13

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе американской миссии Crew-13. Корабль отправится на орбиту Земли не ранее 12 сентября, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Запуск миссии Crew-13 планируется с космодрома на мысе Канаверал. Коллегами россиянина по экипажу станут астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

"Полет пройдет по программе перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA", – говорится в сообщении.

Ранее Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов "Роскосмоса". Артемьев (118-й космонавт России) ушел 24 июля, на его счету три экспедиции на МКС и восемь выходов в открытый космос.

Теперь он сосредоточится на общественно-политической деятельности. Корсаков (127-й космонавт) завершил работу 31 июля, он совершил один полет в 2022 году продолжительностью 195 суток.