Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов "Роскосмоса". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Артемьев – 118-й космонавт России – ушел из отряда 24 июля. В 2003 году его зачислили в группу космонавтов Ракетно-космической корпорации "Энергия", а после двух лет подготовки он получил квалификацию "космонавт-испытатель".

На его счету три экспедиции на МКС – в 2014, 2018 и 2022 годах, а также восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. После ухода из отряда Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности: он является депутатом Мосгордумы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Корсаков, который является 127-м космонавтом России, завершил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина 31 июля. Он совершил один космический полет – в 2022 году, который продлился 195 суток.

Руководство и сотрудники ЦПК поблагодарили Артемьева и Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд, а также пожелали удачи в дальнейшей деятельности.

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