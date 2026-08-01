Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 05:55

Наука

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в отряде космонавтов "Роскосмоса". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Артемьев – 118-й космонавт России – ушел из отряда 24 июля. В 2003 году его зачислили в группу космонавтов Ракетно-космической корпорации "Энергия", а после двух лет подготовки он получил квалификацию "космонавт-испытатель".

На его счету три экспедиции на МКС – в 2014, 2018 и 2022 годах, а также восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. После ухода из отряда Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности: он является депутатом Мосгордумы и президентом Ассоциации музеев космонавтики.

Корсаков, который является 127-м космонавтом России, завершил работу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина 31 июля. Он совершил один космический полет – в 2022 году, который продлился 195 суток.

Руководство и сотрудники ЦПК поблагодарили Артемьева и Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд, а также пожелали удачи в дальнейшей деятельности.

Ранее спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом NASA Кристофером Уильямсом вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС). За несколько минут до приземления экипаж вышел на связь и доложил об отличном самочувствии.

Экипаж 75-ой миссии встретили на МКС

Читайте также


наука

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика