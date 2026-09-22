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22 сентября, 14:35

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ТАСС: три сестры погибли при пожаре в торговом комплексе Стерлитамака

Три сестры погибли при пожаре в торговом комплексе Стерлитамака – СМИ

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Башкортостан"

Три сестры погибли при пожаре в торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Выяснилось, что две погибшие девушки работали в ателье, которое находится в здании торгового комплекса, а третья пришла к ним в гости.

Также собеседники журналистов рассказали, что системы пожаротушения и оповещения не сработали в момент возникновения возгорания. При этом внутренняя отделка здания, предположительно, не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Причиной возгорания, по предварительной версии, стала аварийная работа электрической сети.

О гибели четырех человек при пожаре в четырехэтажном торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке стало известно 22 сентября.

Еще четыре человека пострадали – один подросток и три женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние трех других граждан характеризуется как средней степени тяжести.

Всего из здания удалось эвакуировать 17 человек, в том числе 1 ребенка. К ликвидации пламени привлечены 47 человек и 16 единиц техники, при этм от МЧС – 26 человек и 8 единиц техники.

Огонь успел распространиться на 2,1 тысячи квадратных метров. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте.

Прокуратура также проверит соблюдение закона о пожарной безопасности, а также оценит действия уполномоченных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта и контролю за устранением ранее выявленных нарушений.

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