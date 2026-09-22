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22 сентября, 04:12

Происшествия

Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трансформаторная подстанция и турбина машинного зала загорелись на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В связи с возгоранием было временно ограничено электроснабжение. Под отключение попали потребители в городе Нерюнгри от подстанции "Городская". Аварийные и спасательные службы уже работают для скорейшего устранения сложившейся ситуации.

По предварительным данным МЧС, площадь возгорания на трансформаторной подстанции составляет 40 квадратных метров. В результате случившегося пострадал работник ГРЭС 1993 года рождения. К ликвидации пожара привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

Ранее в поселке Янталь Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка. Прокуратура Усть-Кута организовала проверку и взяла на контроль установление обстоятельств возгорания.

До этого в Приморском крае произошел пожар в лаборатории, расположенной на первом этаже основной общеобразовательной школы в селе Струговка. До прибытия пожарных расчетов из здания были эвакуированы 106 человек, включая 86 детей.

Электросамокат загорелся в подъезде жилого комплекса в Подольске

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