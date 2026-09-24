Суд обязал отменить запрет Трампа на доступ в Белый дом для CNN, MSNOW и Politico

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Федеральный судья в США постановил, что президент страны Дональд Трамп должен восстановить доступ в Белый дом для журналистов телеканалов CNN, MSNOW и онлайн-издания Politico. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья счел, что введенный Трампом запрет в отношении трех изданий, вероятно, противоречит конституции.

При этом министерство юстиции США настаивало, что президент вправе отказывать СМИ в доступе по своему усмотрению, в том числе руководствуясь соображениями национальной безопасности. Соответствующий документ был подан администрацией в рамках судебного разбирательства.

Ранее Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. Причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей". Глава Белого дома также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

В ответ на это журналисты Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию США в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова. Упомянутые издания отказались освещать мероприятия с участием Трампа, к бойкоту присоединились другие СМИ.

Позже Трамп заявил, что подаст апелляцию на судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить им доступ в Белый дом. По его словам, практически любой материал о нем подается в негативном и ложном свете и представляет опасность для США.