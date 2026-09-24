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24 сентября, 08:44

Политика

Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий РФ на Украине

Фото: 123RF.com/foxnavy

Польские Военно-воздушные силы приведены в повышенную готовность якобы в связи с действиями российской армии на Украине. Об этом сообщило оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

"В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией", – приводит РИА Новости текст заявления.

Отмечается, что подъем авиации носит превентивный характер. По словам польских военных, эти меры направлены на обеспечение и защиту воздушного пространства страны, особенно в восточной части.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные ночью 24 сентября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Под удар попали и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

До этого в Польше уже приводили в готовность авиацию, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за якобы российских действий на Украине.

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