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24 сентября, 12:02

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Комик Варвара Щербакова призналась, что готова без раздумий тратиться на подарки для детей

Комик Варвара Щербакова рассказала, на что готова тратить деньги без раздумий

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Комик Варвара Щербакова раскрыла, как распоряжается деньгами и на что готова потратить их без раздумий. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail на Международном фестивале молодежи.

"Я стараюсь разумно тратить деньги. Я паникерша немного, поэтому стараюсь копить, откладывать и разумно распределять средства", – поделилась она.

Щербакова отметила, что ей спокойнее, когда есть "подушка безопасности".

При этом есть вещи, на которые она готова потратиться без колебаний. Это детские товары, в частности кроссовки для детей подруги и крестного сына.

"Я даже не задумываюсь, детские вещи покупаю просто с большим удовольствием", – рассказала комик.

Щербакова начала играть в КВН еще в школьные годы, а в 2015 году дебютировала в шоу "Comedy Баттл" на ТНТ. Сейчас она ведет несколько проектов, среди которых "Женский форум".

Ранее шоумен Прохор Шаляпин обманул поклонников дорогой "покупкой". Сначала певец опубликовал видео и фото с автомобилем, цена на который начинается от 19,5 миллиона рублей, и заявил, что исполнил давнюю мечту.

Однако позднее он признался, что не покупал красный кабриолет Ferrari Portofino и просто разыграл поклонников.

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