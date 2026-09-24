Комик Варвара Щербакова призналась, что готова без раздумий тратиться на подарки для детей

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Комик Варвара Щербакова раскрыла, как распоряжается деньгами и на что готова потратить их без раздумий. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail на Международном фестивале молодежи.

"Я стараюсь разумно тратить деньги. Я паникерша немного, поэтому стараюсь копить, откладывать и разумно распределять средства", – поделилась она.

Щербакова отметила, что ей спокойнее, когда есть "подушка безопасности".

При этом есть вещи, на которые она готова потратиться без колебаний. Это детские товары, в частности кроссовки для детей подруги и крестного сына.

"Я даже не задумываюсь, детские вещи покупаю просто с большим удовольствием", – рассказала комик.

Щербакова начала играть в КВН еще в школьные годы, а в 2015 году дебютировала в шоу "Comedy Баттл" на ТНТ. Сейчас она ведет несколько проектов, среди которых "Женский форум".

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