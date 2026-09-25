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25 сентября, 08:57

Транспорт

Сквозное движение на МЦД-2 и МЦД-4 возобновлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на центральных участках второй и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4) восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В настоящее время поезда на диаметрах курсируют с увеличенными интервалами. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика, отметили в МЖД.

Причиной временных ограничений стало провисание металлической конструкции, которая проходит над путями. Инцидент произошел минувшей ночью на участке Марьина Роща – Рижская во время демонтажа неиспользуемого сооружения. Из-за нарушения габарита контактной сети подача электроэнергии была временно ограничена.

Пока шли восстановительные работы, поезда на МЦД-4 следовали до Белорусского, Курского вокзалов и станции Площадь трех вокзалов. На МЦД-2 маршруты были укорочены до станций Красный балтиец, Рижская и Курского вокзала.

Также в МЖД опровергли появившуюся информацию о падении балки на пути и частичном обрушении инженерных сооружений.

Ранее сообщалось, что 26 сентября изменится график движения поездов на Московском центральном кольце и на третьем диаметре. В частности, на МЦК с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов на участке от станции Владыкино до Панфиловской.

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