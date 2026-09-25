ВС РФ поразили место сборки БПЛА с деталями для "Фламинго" в Борисполе

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по месту сборки и хранения украинских беспилотников ООО "Файер Поинт" в Борисполе Киевской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, на объекте также хранились двигатели, которые использовались для ракет "Фламинго". Удар был нанесен в ходе ночной атаки.

Кроме того, российские бойцы продолжили атаки на предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Целями стали два логистических центра в Одессе и Нерубайском, а также объекты инфраструктуры в порту Рени, задействованные в интересах ВСУ.

"На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ", – добавили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России ударили дронами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах украинских военных. В частности, в Одессе был поражен логистический центр. Также был уничтожен склад БПЛА в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области.

До этого российские войска также нанесли массированный удар по предприятиям по производству БПЛА, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.