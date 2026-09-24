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24 сентября, 16:50

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Минобороны РФ: контроль над высотами у Доброполья ускорит выход к границе ДНР

Контроль над высотами у Доброполья ускорит выход к границе ДНР – Минобороны РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Взятие российскими военными Доброполья в Донецкой Народной Республике позволит ускорить выход к границе ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, переход города под контроль ВС РФ нарушит снабжение оставшихся в Донбассе украинских военных. В ведомстве также отметили, что Доброполье – важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения Вооруженных сил Украины со стороны Днепропетровской области.

"Установление контроля над этим городом нарушит отлаженную систему обеспечения группировки противника не на отдельных отрезках, а во всей логистической цепочке снабжения украинской армии в Донбассе", – сказано в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве указали, что Доброполье представляло собой мощный укрепленный район ВСУ, который использовался для нанесения ударов во фланг и тыл Южной группировки войск, наступающей на Дружковку. Контроль над ним значительно усилит угрозу потери противником основного укрепрайона на территории Донбасса – Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.

В Минобороны также подчеркнули, что добропольское направление является одним из ключевых для полного освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций Объединенной группировки войск.

О взятии под контроль российскими военными Доброполья стало известно 24 сентября. Занять этот населенный пункт удалось благодаря активным действиям группировки войск "Центр".

Также группировке войск "Восток" удалось взять под контроль Светлую Долину. В свою очередь, в Минобороны РФ уточнили, что подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля над пунктами Бузово и Хижняково.

Также российские военнослужащие ведут бои за Рубленое и Хрипуны. Кроме того, в ДНР подразделения группировки "Центр" отразили попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины из кольца окружения в направлении Святогоровки.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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