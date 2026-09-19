ВС РФ освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В число освобожденных пунктов вошли Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике, Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, а также Зеленая Диброва в Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что установить контроль над Марьевкой и Гулево смогли подразделения группировки войск "Центр". В свою очередь, подразделения "Север" освободили Лошаково и Комиссарово, а "Восток" – Зеленую Диброву.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Малая Волчья в Харьковской области и Розовка в Запорожской области. Малую Волчью взяли под контроль подразделения группировки войск "Север".

Всего с начала года ВС РФ освободили свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. В частности, в сентябре установить контроль удалось над более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

