Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 12:07

Политика

ВС РФ освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В число освобожденных пунктов вошли Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике, Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, а также Зеленая Диброва в Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что установить контроль над Марьевкой и Гулево смогли подразделения группировки войск "Центр". В свою очередь, подразделения "Север" освободили Лошаково и Комиссарово, а "Восток" – Зеленую Диброву.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Малая Волчья в Харьковской области и Розовка в Запорожской области. Малую Волчью взяли под контроль подразделения группировки войск "Север".

Всего с начала года ВС РФ освободили свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. В частности, в сентябре установить контроль удалось над более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика