Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали еще пять дронов, которые направлялись в сторону Москвы, в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Собянин также сообщал, что ночью 19 сентября дежурные силы ПВО уничтожили пять беспилотников. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Таким образом, ликвидировано 10 БПЛА, летевших на столицу.

Всего с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2 022 БПЛА. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах к столице, еще 186 дронов перехватили непосредственно на подлете к Москве.

