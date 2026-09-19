Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 13:44

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали еще пять дронов, которые направлялись в сторону Москвы, в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Собянин также сообщал, что ночью 19 сентября дежурные силы ПВО уничтожили пять беспилотников. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. Таким образом, ликвидировано 10 БПЛА, летевших на столицу.

Всего с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2 022 БПЛА. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах к столице, еще 186 дронов перехватили непосредственно на подлете к Москве.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика