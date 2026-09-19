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19 сентября, 13:17

Общество

Москвич обменял баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование на поход в зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Житель Москвы, студент Лев Коростин выиграл 5 тысяч баллов в программе "Миллион призов" во время выборов президента России в 2024 году и потратил их на поход в Московский зоопарк с братом. Об этом он рассказал Москве 24.

"В 2024 году я впервые принял участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации – мне тогда было 18 лет. Для меня это был первый опыт участия в выборах, и до него я не знал о программе "Миллион призов" и не ожидал, что могу стать ее победителем", – отметил студент.

По словам москвича, на выборах депутатов Госдумы в 2026 году он также решил принять участие в электронном голосовании. Как подчеркнул Коростин, ему было бы приятно вновь оказаться среди победителей акции и получить приз.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходят по всей России до 20 сентября. В столице открыты все 1 443 избирательных участка.

В Москве отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. В последнем случае необходимо устройство с выходом в интернет.

В столице уже разыграли первые призы акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Победителями стали более 2 миллионов человек. Каждый участник, проголосовавший онлайн 18 сентября до 20:00, получил 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов.

Явка на выборах в Госдуму составила около 30,5%

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