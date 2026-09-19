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19 сентября, 12:09

Политика

Элла Памфилова показала дипфейк с Канье Уэстом на голосовании и назвала его угрозой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова показала пример видео, сгенерированного искусственным интеллектом, в котором имитируется голосование на избирательном участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иноформационный центр ЦИК.

На записи нейросеть "отправила" голосовать рэпера Канье Уэста, инопланетянина и пенсионерку с бегемотом. Памфилова назвала производство подобных дипфейков одной из опасностей, связанных с использованием искусственного интеллекта.

"Это то, что действительно опасность и угроза. <...> Вот это чистая виртуальная лажа", – сказала председатель ЦИК.

По ее словам, такие примеры показывают, каких возможностей достиг человеческий разум при создании цифрового контента. Памфилова выразила надежду, что человечество не столкнется с негативными последствиями этих технологий и сможет вовремя переосмыслить их использование.

Ранее председатель ЦИК уже предупреждала о подмене изображений и фальсификациях видео с избирательных участков с помощью нейросетей. Теперь, по ее словам, угроза вышла на новый уровень и технологии ИИ позволяют злоумышленникам в прямом эфире полностью подменять происходящее на трансляции.

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