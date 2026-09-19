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19 сентября, 15:26

Политика

В голосовании на выборах в Москве приняли участие более 2,8 млн человек

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Более 2,8 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

При этом 2,5 миллиона человек выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тысяч.

По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, в течение ночи 19 сентября инфраструктура дистанционного электронного голосования отражала атаки извне. В настоящее время столичная система работает штатно.

Ковалев подчеркнул, что кибератаки, проходящие на разных уровнях, фиксируются и сейчас. Вместе с тем их профиль динамически меняется, что может вызвать замедление доступа к инфраструктуре ДЭГ у ряда пользователей различных сетей связи. Однако специалисты принимают необходимые меры. На процесс голосования атаки влияния не оказывают, все голоса учитываются корректно.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в столице сформировали все условия для реализации горожанами своего избирательного права удобным способом.

"Московская городская избирательная комиссия продолжает контролировать ситуацию. Мы обеспечим, чтобы право каждого москвича на участие в голосовании было реализовано, а каждый поданный голос был учтен", – указал он.

Ковалев, в свою очередь, добавил, что наблюдатели штаба оперативно сообщают, что несколько человек, у которых 18 сентября произошел сбой в работе терминалов на избирательных участках, уже успешно проголосовали.

"Мы готовы вместе с МГИК оказывать любую необходимую помощь, обращайтесь", – заключил он.

Выборы депутатов в Госдуму IX созыва и голосование на совмещенных с ними кампаниях начались в России 18 сентября и завершатся 20 сентября. В Москве открыты все 1 443 избирательных участка.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что столичная система ДЭГ продолжает работать без сбоев. Она назвала происходящее скоординированными попытками помешать выборам, указав, что у врагов ничего не получится, голосование продолжается.

В ЦИК пообещали жестко реагировать на все случаи нарушения процедуры выборов

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