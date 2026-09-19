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19 сентября, 15:21

Происшествия

Неизвестные повредили линии связи во время выборов на Дальнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минцифры России сообщило о попытке диверсии на Дальнем Востоке во время выборов, в результате которой была повреждена волоконно-оптическая линия связи. Соответствующий пост ведомство опубликовало на платформе МАХ.

Перебои с фиксированным интернетом произошли в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Связь уже полностью восстановлена, последствия повреждения оперативно устранили. В ведомстве отметили, что произошедшее не помешало проведению выборов и голосование продолжается в штатном режиме.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на "Ростелеком", 19 сентября были зафиксированы два случая вывода из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае неизвестные спилили опору, в другом – перерубили кабель. Интернет на Дальнем Востоке работал с перебоями, но его штатную работу восстановили в течение часа.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал произошедшее организованной диверсией и подчеркнул, что попытка помешать проведению выборов оказалась безуспешной.

Ранее сообщалось о продолжении атак на инфраструктуру московского дистанционного электронного голосования. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что воздействие идет на разных уровнях, в том числе с использованием микротиков, а характер атак постоянно меняется. Однако выборы продолжаются штатно.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

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