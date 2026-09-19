Татьяна Тарасова сообщила о выписке из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы. Об этом она сообщила ТАСС.

Тарасова уточнила, что уже находится дома.

О госпитализации Тарасовой сообщалось 3 сентября. Отмечалось, что ее состояние не вызывало опасений. Спустя несколько дней племянник тренера Алексей рассказал, что Тарасову выписали из медучреждения после прохождения планового обследования.

Однако, по данным СМИ, 17 сентября она вновь оказалась в больнице. Других подробностей не приводилось.

