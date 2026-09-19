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Владимир Путин располагает "рецептом победы" в противостоянии с европейскими странами. Об этом пишет сербская газета "Печат".

Авторы публикации считают, что продолжение поддержки Украины со стороны Европы в итоге может привести к власти силы, заинтересованной в налаживании диалога с Россией.

По версии издания, сейчас российскому руководству не нужно форсировать события. В статье отмечается, что впереди ноябрьские выборы в конгресс США, затем апрельские президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Германии в 2029 году. На этом фоне европейские лидеры продолжают делать ставку на деньги и оружие для Киева.

Авторы связывают будущие изменения в Европе с политикой ее нынешних руководителей. Чем дольше они будут поддерживать Украину, тем масштабнее могут оказаться последующие перемены внутри европейских стран.

В качестве символа будущего мира приводится эпизод с саммита БРИКС в Нью-Дели, где Путин вместе с другими лидерами объединения высаживал дерево. В статье говорится, что именно из этого корня может вырасти будущий мир.

В заключение авторы утверждают, что при таком развитии событий Париж и Берлин сами могут изменить отношение к Москве. По версии газеты, для этого России даже не придется применять военную силу.

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Северной Каролине заявил, что Вашингтон активно работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной и скоро подойдет к его завершению. По его словам, американская сторона прилагает значительные усилия для достижения договоренностей между Москвой и Киевом.