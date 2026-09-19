Собянин сообщил об уничтожении уже 15 БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ перехватили еще пять беспилотников, которые летели на Москву в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

До этого на подлете к столице было уничтожено 10 дронов. Таким образом, системы ПВО нейтрализовали уже 15 БПЛА.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.

Всего с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летело 2 022 БПЛА. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, еще 186 дронов перехватили непосредственно на подлете к Москве.

