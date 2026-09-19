Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

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Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова.

Песков добавил, что Путин пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации предвыборных планов.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, Камболов набрал 84,95% голосов. Как уточнили РИА Новости в ЦИК, эти показатели были объявлены после обработки 100% протоколов.

Ранее стало известно, что в Москве по итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму и совет депутатов муниципального округа Щукино приняли участие 3,12 миллиона человек. При этом из общего количества участников 2,7 миллиона проголосовали дистанционно.