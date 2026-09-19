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19 сентября, 18:20

Политика

Глава НКО Коваль: ДЭГ делает голосование удобным для разных поколений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование делает процесс удобным для разных поколений. Такое мнение Агентству "Москва" выразила президент благотворительного фонда "Подари солнечный свет" Саниям Коваль.

По ее словам, для Москвы, где цифровые технологии используются во всех сферах, модернизация голосования – естественный шаг. Главным преимуществом ДЭГ она назвала свободу выбора места – человек может участвовать в голосовании из любой точки мира. Это, по ее мнению, делает процесс комфортным и соответствующим современному ритму жизни.

Коваль отметила, что за прошедшие годы система доказала свою надежность и удобство, выдержав испытание временем и высокой нагрузкой. Она также добавила, что ДЭГ прошло путь от эксперимента до повседневной привычки миллионов горожан.

"Для занятых москвичей ДЭГ означает экономию времени и сил. Молодежь воспринимает его как привычный цифровой формат, а люди старшего возраста ценят возможность не тратить время на дорогу и ожидание в очереди", – добавила она.

Таким образом, сервис учитывает образ жизни разных поколений и уважает личное время каждого жителя мегаполиса. Коваль подчеркнула, что регулярно пользуется ДЭГ, поскольку так голосование занимает несколько минут и не требует поездки на участок. Однако голосование на участке остается для нее традицией, так как на выборы семья всегда ходила вместе.

В настоящее время электронный и традиционный форматы дают каждому возможность выбрать наиболее удобный способ участия, заключила она.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

В Москве в нем приняли участие уже свыше 2,8 миллиона человек. При этом 2,5 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней свой голос отдали около 300 тысяч человек.

Явка на выборах в России превысила 39%

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