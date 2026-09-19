Сын Плющенко выступил на своем первом международном турнире

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр стал 13-м на своем первом международном турнире. Он выступил на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в Анкаре.

Плющенко представляет Азербайджан. По сумме короткой и произвольной программ ему удалось набрать 171,65 балла.

Первое место на соревнованиях занял японец Дайя Эбихара (216,66 балла). Вторым стал украинец Егор Курцев (201,95), а третьим – Хабин Чой (194,89) из Республики Корея.

При этом российские одиночные фигуристы не принимали участия в турнире.

В мае Плющенко-младший сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Азербайджана, что вызвало волну критики.

На фоне этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что рассудительность решений Плющенко вызывает вопросы. При этом он считает, что решение отправить сына выступать за другую страну могло быть связано с желанием избежать высокой конкуренции внутри российской сборной.

