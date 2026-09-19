11 человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Горловке

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

При ударе ВСУ по автобусу в Никитовском районе Горловки ДНР пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что травмированными детьми оказались мальчик и девочка 2016 года рождения. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки при помощи БПЛА 19 сентября. В результате транспортное средство оказалось повреждено.

В этот же день в городе под удар украинского дрона попал другой пассажирский автобус. Приходько также отмечал, что он поврежден. Другой информации он не приводил.

Ранее в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде пострадали два человека. Травмы получили мужчины 55 и 42 лет. Их госпитализировали. Также повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли.

