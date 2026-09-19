Собянин сообщил о ликвидации уже 21 беспилотника, летевшего на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще шесть беспилотников, летевших на Москву в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к российской столице сбили пять БПЛА, а ранее – еще 10. Таким образом, средства ПВО нейтрализовали уже 21 беспилотник.

Всего с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летело 2 022 дрона. Как отмечал Собянин, большая часть БПЛА была ликвидирована на дальних подступах, еще 186 беспилотников перехватили на подлете к Москве.