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19 сентября, 20:40

Транспорт

Свыше 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Свыше 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу в рамках 15-го Московского мотофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, колонну возглавили представители 35 мотоклубов и сообществ.

Праздник развернулся на проспекте Академика Сахарова. Для гостей на большой сцене выступили артисты Мот и IOWA. В программе также были трюки на мотородео, кольцевая гонка "Флэт-трек" и огненное шоу.

На конкурсах выбрали обладателей званий "Мотоледи" и "Мотобрат" в этом сезоне. Кульминацией мероприятия стал традиционный розыгрыш мотоцикла.

"Мы продолжаем повышать культуру безопасного вождения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Мотофестивали – это прекрасный повод напомнить москвичам о важности корректного поведения на дорогах", – отметил Ликсутов.

Он также добавил, что в столице насчитываются свыше 130 тысяч мотоциклистов и каждый год количество ДТП с их участием снижается.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч детей и родителей приняли участие во втором Детском велофестивале, который состоялся на Цветном бульваре. В заездах участвовали дети от 3 до 14 лет.

Тысячи байкеров проехали колонной по Садовому кольцу в рамках мотофестиваля

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