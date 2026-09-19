Flightradar24: пилот "нарисовал" в небе над США портрет Моны Лизы

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

В США траектория движения самолета на картах образовала очертания знаменитого портрета "Джоконда" кисти Леонардо да Винчи. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

В публикации сервиса в соцсети X отмечается, что это "настоящее искусство в небе". Там же размещен скриншот карты.

На изображении зафиксирована траектория движения самолета, который вылетел из аэропорта в городе Бентонвилл (штат Арканзас) и вернулся туда же спустя более трех часов полета.

Ранее самолет рейса Кемерово – Санкт-Петербург начертил в небе пятиконечную звезду. Воздушное судно попало под ограничения в работе аэропорта Пулково.