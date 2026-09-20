Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск воздушных судов

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В аэропортах Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за введенных мер возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Актуальные данные о рейсах пассажирам рекомендовали проверять на онлайн-табло аэропорта.

Также ранее ограничения были введены в аэропорту Внуково. Прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются по согласованию с уполномоченными органами.