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21 сентября, 07:46

Политика

ЦИК показала итоги выборов в ГД после обработки 87,91% протоколов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Центризбирком обнародовала предварительные результаты выборов в Госдуму после обработки 87,91% протоколов. По федеральному списку лидирует "Единая Россия" (ЕР), у нее 57,87% голосов, следует из предварительных данных голосования.

Также по федеральному списку у КПРФ – 13,84%, у ЛДПР – 8,86%, у "Новых людей" – 7,94%, у "Справедливой России" – 4,95%. В это же время Партия пенсионеров получила 2,07%, "Зеленые" – 1,12%, "Коммунисты России" – 0,86%, "Родина" – 0,73%, Партия прямой демократии – 0,34%.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев указывал, что партии после победы на выборах предстоит воплощать в жизнь решения. Политик говорил, что доверие избирателей является лучшим стимулом для программной работы. По оценке Медведева, ЕР выступила на выборах достойно.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года заместили 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября. По ее словам, регионам необходимо завершить подсчет голосов и выполнить все предусмотренные законом процедуры, чтобы Центризбирком могла рассмотреть возможные жалобы.

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