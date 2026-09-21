Собянин: расходы на развитие в Москве не сокращали даже в кризисные времена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти не сокращали расходы на развитие города даже в кризисные времена, заявил Сергей Собянин в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Чем сложнее кризис, тем, казалось бы, надо более резко уменьшать расходы на развитие. Мы этого не делали. И развитие города, несмотря на все сложности, не останавливалось", – указал мэр Москвы.

Благодаря тому, что развитие столицы не останавливалось, властям удалось в конечном счете добавить больше ресурсов в социальную сферу. Кроме того, это дало плюс и к инвестициям, отметил Собянин.

По словам мэра, чтобы выстроить стратегию развития, необходимо принимать тяжелые, смешанные и ответственные решения.

Ранее Собянинзаявил, что продукция столичной промышленности находит заказчиков в большинстве регионов страны. Разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов используются в образовании, здравоохранении, ЖКХ и на транспорте. В масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок поддержку предприятиям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

