В Москве продавца-кассира магазина Sunlight осудили за хищение ювелирных изделий

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В Москве продавца-кассира магазина Sunlight осудили по делу о хищении ювелирных изделий. Приговор, вынесенный женщине Лефортовским судом Москвы, уже вступил в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В соответствии с частью 3 статьей 160 УК РФ суд назначил Софье Андращук наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны с учетом возвращения осужденной части ювелирных изделий и частичного возмещения ущерба.

Согласно судебным материалам, осужденная, являясь продавцом-кассиром и материально ответственным лицом в магазине, в течение октября 2025 года похитила ювелирные изделия на сумму более 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о краже пневматического пистолета из автомобиля на юге Москвы. Преступление совершил 17-летний подросток, помимо оружия, он взял из машины и другие вещи – одежду, рацию и домкрат. Подозреваемого задержала Росгвардия и доставила в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

