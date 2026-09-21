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21 сентября, 15:29

Политика

Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо завершить

Фото: whitehouse.gov

Украинский конфликт необходимо завершить. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена", – отметил глава Белого дома.

Президент Штатов подчеркнул, что от войны страдает весь мир. Он назвал это позором.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой сказал, что странам Европы нужно активнее участвовать в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Евросоюз должен прилагать больше усилий, чем обычно.

Между тем подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию украинского конфликта нет, указали в Кремле. Однако там выразили надежду на возобновление трехсторонних консультаций.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

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