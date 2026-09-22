Жилые дома и автомобили повреждены в Самарской области при атаке БПЛА

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Самарская область подверглась ночной атаке вражеских беспилотников. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Всего над территорией региона были уничтожены десятки дронов ВСУ. Беспилотники были нацелены на промышленные предприятия области. В данный момент региональный оперштаб собирает полную информацию о последствиях атаки.

Мэр Самары Иван Носков уточнил, что в результате атаки были повреждены остекление нескольких домов, кровля одного здания и автомобиль.

"На месте падения обломков работают специалисты профильных ведомств, сотрудники следственных органов. Необходимая помощь жителям будет оказана", – заверил Носков.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область. Мужчина и женщина получили травмы при ударе дрона по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе.

Кроме того, осколочные ранения грудной клетки получила 17-летняя девушка. Беспилотник сдетонировал на дорожном полотне.