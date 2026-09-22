Вторые двери начали устанавливать в столичном метро перед холодным сезоном

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В вестибюлях Московского метрополитена начали устанавливать вторые двери, которые демонтировали на лето. До середины ноября на станциях вернут более 6 тысяч таких конструкций, сообщил столичный департамент транспорта.

Дополнительные двери помогают удерживать тепло внутри вестибюлей, сокращать теплопотери и защищать пассажиров от сквозняков. Летом конструкции проходят диагностику: специалисты устраняют повреждения, обновляют покрытие и при необходимости меняют изношенные детали.

"Московский метрополитен заранее готовится к каждому холодному сезону. Прежде всего возвращаем вторые двери в вестибюлях, далее проверяем тепловые завесы, переводим вентиляцию и климатические системы в поездах на зимний режим работы", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Воздушно-тепловыми завесами оборудованы все станции метро. Они создают поток теплого воздуха у входов, который препятствует проникновению холода с улицы и помогает сохранять тепло.

Позднее специалисты переведут на зимний режим тоннельную вентиляцию и климатические установки в поездах. Их работу будут корректировать с учетом понижения температуры на улице.

На этой неделе в Московском регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Дожди будут преимущественно небольшие и местами умеренные. По словам метеорологов, такая погода очистит город, так как она не способствует распространению вредных примесей.

