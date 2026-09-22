В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом посетителя кафе

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который ударил ножом посетителя кафе в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальных сетях.

Инцидент произошел на Комсомольской улице. Посетители начали ругаться, и находившийся в состоянии опьянения 43-летний местный житель нанес удары ножом другому 40-летнему мужчине по разным частям тела. Для пострадавшего вызвали бригаду врачей.

О его состоянии пока ничего не известно. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе против 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по подозрению в причинении сверстнику тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, между двумя несовершеннолетними произошел словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил ножом другого подростка в грудную клетку.

Возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия").