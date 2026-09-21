На Ямале против подростка возбудили дело по подозрению в причинении вреда сверстнику

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В Ямало-Ненецком автономном округе против 15-летнего жителя города Тарко-Сале возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении сверстнику тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону в мессенджере MAX.

По версии следствия, между двумя несовершеннолетними произошел словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил ножом другого подростка в грудную клетку.

Возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия").

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собираются необходимые доказательства.

Ранее в Челябинске суд назначил условный срок 14-летнему подростку, который стрелял из ракетницы в 16-летнего знакомого. По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Пострадавшего доставили в больницу с травмой глаза. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").