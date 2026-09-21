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21 сентября, 15:37

Происшествия

Супруги из Ставропольского края арестованы за насилие над приемными детьми

Фото: stavropol.sledcom.ru

Супружеская пара из Ставропольского края заключена под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, с июля 2019 года по февраль 2021-го 38-летний мужчина совершал насилие над 16-летней дочерью своей жены в селе Коммаяк. Спустя время супруги удочерили еще трех девочек, и, по данным ведомства, мужчина вновь совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Супруге злоумышленника также предъявлено обвинение в совершении преступлений против детей.

"Обвиняемые задержаны, и судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса они признались в содеянном", – сообщили в ведомстве.

Следователи назначили судебные экспертизы и продолжают собирать доказательства по уголовному делу. Девочек поместили в реабилитационный центр, где им оказывают психологическую помощь.

Ранее в столице задержали иностранца, совершившего сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. По данным следствия, мужчина, находясь в автобусе, воспользовался отсутствием других людей и напал на ребенка.

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