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21 сентября, 16:04

Политика

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии свободных объемов калия для Запада

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика сейчас не может поставлять калийные удобрения на западные рынки, так как все объемы уже законтрактованы. Его слова по итогам встречи с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко отметил, что экономическое давление со стороны Европейского союза и Запада в целом не прекратилось, однако республике удалось переориентировать товаропотоки на Восток. По его словам, об этом свидетельствуют, в частности, переговоры с американскими партнерами.

Отдельно на встрече президент Белоруссии затронул вопрос о введении Россией системы подтверждения ожидания товаров, которая направлена на защиту российского рынка. Он отметил, что в этой области Минск наладил хорошие отношения с Москвой, поэтому белорусские перевозчики не испытывают проблем.

Ранее Лукашенко призвал американскую сторону вернуть порядка 44 миллионов долларов, замороженных на счетах Citibank, за экспорт калийных удобрений. Он уточнил, что Белоруссия продолжает поставлять продукцию в США, однако сталкивается с трудностями при отгрузке больших партий.

Он добавил, что после возврата средств Минск будет готов обсуждать с Вашингтоном "более серьезные вещи". Ситуацию с замороженными средствами он назвал позором для американских властей.

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